В России людей чаще всего увольняют за «аморалку» и плохие отношения с коллективом

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахования» провели исследование с целью выяснить, за что чаще всего увольняют россиян.

Опрос показал, что большинство увольнений связаны с аморальным поведением и плохими отношениями в трудовом коллективе. Об этом информирует телеканал «360». Так 45% респондентов назвали главной причиной увольнения аморальный поступок. Еще 36% опрошенных заявили о сложных отношениях с коллегами. К примеру, 32% работодателей готовы попрощаться с сотрудником, если тот часто опаздывает, болеет или отпрашивается. Увольняют людей, которые отвлекаются на посторонние вещи во время трудовой деятельности, 29% участников исследования. Для 27% работодателей поводом уволить сотрудника может стать его недоступность в рабочее время. Расстаться с членом трудового коллектива за отказ от сверхурочной работы готовы 6% респондентов. Вариант «другое» в опросе о причинах увольнения работников выбрали 16% участников исследования. Как правило, в данной графе среди потенциальных причин для увольнения люди указывают личную неприязнь или то, что работник не справляется со своими обязанностям. В 2021 году увольняли своих сотрудников 80% бизнесменов. Порядка 70% опрошенных отметили, что работники разрывали трудовой договор по собственному желанию.

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