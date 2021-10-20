В Башкирии предприниматель реализовывал опасную молочную продукцию населению

В Башкирии предприниматель реализовывал опасную молочную продукцию населению
В Башкирии предприниматель реализовывал опасную молочную продукцию населению
Вчера, 10:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Индивидуальный предприниматель в качестве сырья для производства молочного продукта использовал просроченное молоко. Известно, что опасная продукция поставлялась в магазины для реализации ее населению. Об этом сообщил Россельхознадзор.

В Башкирии выявили факт использования просроченного молока в качестве сырья для изготовления молочной продукции, а именно «Мацони цельномолочный 3,4-6,0%».

Как сообщает Россельхознадзор Башкирии, индивидуальный предприниматель использовал охлажденное сырое коровье молоко с давно вышедшем скором годности для изготовления, а затем реализации продукта населению. Отмечается, выявить недобросовестного изготовителя, помогла система «Меркурий».

Известно, что теперь предприниматель будет привлечен к административной ответственности за нарушение и несоблюдение требований законодательства.

Ранее мы сообщали, что в уфимской психиатрической больнице было обнаружено 152 килограмма поддельного сыра, который поставлялся из Москвы. Тогда лабораторный анализ показал, что продукт не соответствует требованиям ГОСТа и опасен для здоровья, так как в пробах практически не содержались полезные жирные кислоты, которые свойственны натуральным молочным продуктам, однако вместо это было обнаружено 37,3% пальмитиновой, 41,7% олеиновой и 14% линолевой кислот.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы