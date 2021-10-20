В Башкирии предприниматель реализовывал опасную молочную продукцию населению

Индивидуальный предприниматель в качестве сырья для производства молочного продукта использовал просроченное молоко. Известно, что опасная продукция поставлялась в магазины для реализации ее населению. Об этом сообщил Россельхознадзор.

В Башкирии выявили факт использования просроченного молока в качестве сырья для изготовления молочной продукции, а именно «Мацони цельномолочный 3,4-6,0%». Как сообщает Россельхознадзор Башкирии, индивидуальный предприниматель использовал охлажденное сырое коровье молоко с давно вышедшем скором годности для изготовления, а затем реализации продукта населению. Отмечается, выявить недобросовестного изготовителя, помогла система «Меркурий». Известно, что теперь предприниматель будет привлечен к административной ответственности за нарушение и несоблюдение требований законодательства. Ранее мы сообщали, что в уфимской психиатрической больнице было обнаружено 152 килограмма поддельного сыра, который поставлялся из Москвы. Тогда лабораторный анализ показал, что продукт не соответствует требованиям ГОСТа и опасен для здоровья, так как в пробах практически не содержались полезные жирные кислоты, которые свойственны натуральным молочным продуктам, однако вместо это было обнаружено 37,3% пальмитиновой, 41,7% олеиновой и 14% линолевой кислот.

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