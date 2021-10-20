В Башкирии по факту подделки сертификатов о вакцинации завели 41 уголовное дело

Пока в Башкирии ужесточаются антиковидные меры, нацеленные на стимулирование темпов вакцинации, ужесточается и контроль за оборотом медицинских документов, а именно справок о прохождении вакцинации от COVID-19.
С начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело. Все они из-за поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Жители Башкирии в возрасте от 18 до 50 лет проверяются сотрудниками МВД и принимаются процессуальные решения.
Мероприятия по выявлению изготовителей и сбытчиков поддельных медицинских документов продолжаются», - рассказал начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов изданию Башкинформ. В том же материале адвокат, специализирующийся на уголовных делах, Айдар Хызыров подчеркнул, что уголовно наказуемым деянием является как покупка, так и продажа поддельных медицинских документов.
Тем временем по данным на сегодняшний день в республике I компонентом привились 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 776 человек, сколько из них купили сертификаты о прививках. Также напомним и о том, что федеральный Минздрав сообщает, что Башкирия вошла в семерку регионов России, где ситуация с коронавирусом требует ограничений. Судя по данным оперштаба республики по коронавирусу, ситуация в Башкирии продолжает быть весьма напряженной, что подтверждается новыми антирекордами заболеваемости и смертности.