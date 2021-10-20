В Башкирии по факту подделки сертификатов о вакцинации завели 41 уголовное дело

Тем временем по данным на сегодняшний день в республике I компонентом привились 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 776 человек, сколько из них купили сертификаты о прививках. Также напомним и о том, что федеральный Минздрав сообщает, что Башкирия вошла в семерку регионов России, где ситуация с коронавирусом требует ограничений. Судя по данным оперштаба республики по коронавирусу, ситуация в Башкирии продолжает быть весьма напряженной, что подтверждается новыми антирекордами заболеваемости и смертности.