В Башкирии по факту подделки сертификатов о вакцинации завели 41 уголовное дело

В Башкирии по факту подделки сертификатов о вакцинации завели 41 уголовное дело
В Башкирии по факту подделки сертификатов о вакцинации завели 41 уголовное дело
Вчера, 20:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ продолжает работу по выявлению подделок и предупреждает об уголовной ответственности.

Пока в Башкирии ужесточаются антиковидные меры, нацеленные на стимулирование темпов вакцинации, ужесточается и контроль за оборотом медицинских документов, а именно справок о прохождении вакцинации от COVID-19.

С начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело. Все они из-за поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Жители Башкирии в возрасте от 18 до 50 лет проверяются сотрудниками МВД и принимаются процессуальные решения.

Мероприятия по выявлению изготовителей и сбытчиков поддельных медицинских документов продолжаются», - рассказал начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов изданию Башкинформ. В том же материале адвокат, специализирующийся на уголовных делах, Айдар Хызыров подчеркнул, что уголовно наказуемым деянием является как покупка, так и продажа поддельных медицинских документов.

Тем временем по данным на сегодняшний день в республике I компонентом привились 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 776 человек, сколько из них купили сертификаты о прививках. Также напомним и о том, что федеральный Минздрав сообщает, что Башкирия вошла в семерку регионов России, где ситуация с коронавирусом требует ограничений. Судя по данным оперштаба республики по коронавирусу, ситуация в Башкирии продолжает быть весьма напряженной, что подтверждается новыми антирекордами заболеваемости и смертности.

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