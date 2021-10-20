В Башкирии против центра спортподготовки имени Баталовой возбуждено уголовное дело

Речь идет о центре имени Римы Баталовой, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. То, что в центре не все гладко, в ходе проверки выяснила прокуратура Башкирии.

Стало известно, что в Башкирии было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГАУ «Центра спортивной подготовки РБ им. Римы Баталовой». Как сообщает прокуратура региона, дело возбуждено по факту мошенничества, которое выяснилось после проверки центра. Так, по словам прокуратуры, в центре имели место быть факты фиктивного трудоустройства работников с целью хищения бюджетных средств. Отметим, что центр подготовки назван в честь депутата Государственной Думы РФ и паралимпийской чемпионки Римы Баталовой, однако по результатам голосования центр и вовсе мог носить название «Территория спорта». Известно, что соответствующее голосования проводилось на сайте Минспорта, а среди возможных вариантов не было текущего названия. В связи с этим, некоторые известные в Башкирии личности негативно восприняли подобную новость. В частности, паралимпийская чемпионка и депутат Курултая заявила, что «нужно быть скромнее» и попросила Минспорт Башкирии заняться молодежкой, а спорт оставить спортсменам. Также неравнодушна осталась и уфимская журналистка Альфия Ильясова, на совей странице в социальных сетях она негодовала из-за того, что «наши голоса не учитывались», ведь, как мы уже упоминали, изначально название планировали выбрать путем 12-дневного голосования, в результате которого победило название «Территория сорта». Напомним, что строительство данного центра обошлось в 3,5 миллиарда рублей, из которых основная часть была профинансирована республиканской, а 250 миллионов выделила федерация.

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