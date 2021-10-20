В Башкирии количество самозанятых увеличилось в три раза

За прошедшие 9 месяцев текущего года в бюджет региона поступило более 100 миллионов рублей от налогов самозанятых.

В Башкирии на 17 октября зарегистрировано 64,7 тысяч самозанятых, которые уплачивают налог на профессиональную деятельность. Как сообщает правительство Башкирии, в сравнении с показателями прошлого года количество самозанятых увеличилось в три раза. Отметим, что самозанятые уплачивают налоги для физических лиц 4% с доходов, а для юридических лиц и ИП — 6%. Известно, что за неполный год в консолидированный бюджет региона от налогов на профессиональных доход самозанятых поступило 108,9 миллиона рублей.

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