В Башкирии еще один торговый центр закрыли из-за нарушений ковид-ограничений

В Башкирии еще один торговый центр закрыли из-за нарушений ковид-ограничений
В Башкирии еще один торговый центр закрыли из-за нарушений ковид-ограничений
Вчера, 08:29ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Речь идет о ТСК «Вокзальный», который находится в Стерлитамаке. Известно, что в комплексе представителями Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения. Так, материалы проверки будут отправлены в суд.

В Стерлитамаке из-за нарушений ковид-ограничений деятельность ТСК «Вокзальный» была приостановлена. Как сообщает издание «Стерлитамакский рабочий», соответствующий протокол с предписанием составили представители Роспотребнадзора Башкирии.

Так, на входе в торговый центр не было вахтера, который бы проверял температуру посетителей и их сертификаты о вакцинации, также выяснилось, что в комплексе и вовсе отсутствовал бесконтактный термометр.

Известно, что помимо постановления о временном прекращении деятельности комплекса, материалы проверки будут направлены в суд, где уже будут принимать решение относительно работы ТСК «Вокзальный» и его руководителя, так как не исключается возможность ее привлечения к административной ответственности.

Напомним, что глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности. В скором времени предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде на входе в общественные места будет недостаточно, необходим будет и паспорт.

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