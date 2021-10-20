В Башкирии экс-главный налоговый инспектор за взятку в 1,75 млн получил условный срок

В Башкирии экс-главный налоговый инспектор за взятку в 1,75 млн получил условный срок
В Башкирии экс-главный налоговый инспектор за взятку в 1,75 млн получил условный срок
Вчера, 17:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В мае 2020 года налоговик выявил на предприятии признаки неких нарушений и предложил коммерсанту за вознаграждение провести налоговый контроль в организациях не в полном объеме.

Пресс-служба Следкома Башкирии сообщила о том, что суд в Башкирии признал бывшего главного налогового инспектора межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 5 города Москвы виновным в покушении на мошенничество под видом получения взятки.

Следствие и суд установили, что в конце весны 2020 года осужденный выявил признаки нарушений у двух предприятий в Альшеевском районе. Затем он самостоятельно вышел на связь с директором и предложил провести грядущую проверку, изучая документацию сквозь пальцы. Разумеется он запросил с директора солидное вознаграждение за подобную лояльность – 1,75 миллиона рублей.

Третий отдел по расследованию особо важных дел башкирского Следкома собрал достаточное количество доказательств, для того чтобы суд признал 32-летнего предприимчивого экс-налоговика виновным. Однако сам мужчина вины своей не признал.

Важно отметить и то, что полномочий таких налоговик и вовсе не имел, а деньги, которые пытался выматить из предпринимателя хотел незаконно присвоить. Отмечается и то, что директор согласился принять участие в этой авантюре. Но уже в следующем месяце, в июне 2020 года был задержан сотрудниками МВД по Башкирии.

Суд вынес 32-летнему экс-налоговику приговор, согласно которому он получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу, а значит его вполне могут обжаловать.

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