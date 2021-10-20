Путин объявил нерабочие дни в Башкирии с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Голикова отметила, что уже принятые меры недостаточны, и предложила ввести на всей территории России нерабочие дни с 30 октября, в наиболее сложных регионах - с 23 октября. Граждан на отдельные объекты будут пускать только с куар-кодами, справками и с отрицательным ПЦР-тестом. Такая практика продлится и после окончания нерабочих дней. Невакцинированные граждане будут обязаны соблюдать режим самоизоляции как минимум в течение месяца. Работодатели должны будут перевести граждан 60+ на удаленку в течение четырех недель до их вакцинации. Работникам, проходящим вакцинацию, будет предоставлено два выходных дня. Также власти закупят бесплатные лекарства для пациентов в больницах и лечащихся на дому. Также граждан попросили воздержаться от поездок в другие регионы.