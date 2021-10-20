Проблемы обманутых дольщиков в Башкирии планируют решить до конца 2023 года

Власти Башкирии пообещали решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. Об этом 19 октября на брифинге сообщил замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.
Также было отмечено, что всего в едином реестре значатся 120 проблемных домов, а количество пострадавших — 7 тысяч. Так, данная проблема в Башкирии может решится двумя способами. Первый — строительство проблемного дома будет завершено, а второй — дольщикам будут возвращены вложенные деньги с учетом индексации.
Сам замминистра также заявил, что в течение полутора годы Минстрой собирали проблемные объекты, «чтобы показать так называемое дно проблемы».
— На сегодняшний день мы отскочили от 130 цифр до 116. Планируем к концу года до 60. С точки зрения динамики решения проблемы мы — в первой пятерке по стране, — Артем Ковшов.