Оперштаб Башкирии решил, что дополнительные выходные дни не будут вводиться в регионе

Оперштаб Башкирии решил, что дополнительные выходные дни не будут вводиться в регионе
Оперштаб Башкирии решил, что дополнительные выходные дни не будут вводиться в регионе
Вчера, 21:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Оплачиваемые выходные продлятся для жителей республики с 30 октября по 7 ноября, как и по всей России.

Сегодня, 20 октября в ходе заседания Оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о том, что количество нерабочих дней в Башкирии не будет отличаться от дат, которые сегодня же днем озвучил президент Путин для всей России. Отметим и то, что конкретику в датах выходных дней Путин оставил за руководителями регионов.

Инициативу по введению дополнительных выходных в ходе заседания высоко оценил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, по мнению медицинского чиновника введение дополнительных оплачиваемых выходных очень важное и своевременное решение. Именно оно по мнению Забелина позволит разорвать цепочку социальных заражений, а медицинским организациям – сформировать дополнительные ресурсы и запасы для борьбы с новой инфекцией.

Радий Хабиров и другие члены Оперштаба также традиционно обсуждали и увеличение темпов вакцинации от коронавируса, среди новых тем реализация ограничительных мер для жителей региона, которые не прошли вакцинацию.

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