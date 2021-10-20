Очередные COVID-антирекорды в Башкирии, 668 новых случаев и 37 смертей за сутки

По данным на сегодня, 20 октября 2021 года, предоставленным оперативным штабом республики по коронавирусу, ситуация в регионе продолжает быть весьма напряженной, что подтверждается новыми антирекордами заболеваемости и смертности. Кроме того, федеральный Минздрав сообщает, что Башкирия вошла в семерку регионов России, где ситуация с коронавирусом требует ограничений.