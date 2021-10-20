Очередные COVID-антирекорды в Башкирии, 668 новых случаев и 37 смертей за сутки

По данным на сегодня, 20 октября 2021 года, предоставленным оперативным штабом республики по коронавирусу, ситуация в регионе продолжает быть весьма напряженной, что подтверждается новыми антирекордами заболеваемости и смертности. Кроме того, федеральный Минздрав сообщает, что Башкирия вошла в семерку регионов России, где ситуация с коронавирусом требует ограничений.
Так за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 668 человек, вместе с ними общее число жителей Башкирии, которые болели COVID-19 с начала пандемии составило 78805 человек.
Вылечиться за весь период пандемии нового вируса удалось 68219 людям, 648 из них получили отрицательный ПЦР тест 648 человек.
Антирекорд за прошедшие сутки установлен и по смертности от новой инфекции. 37 человек погибли в Башкирии от коронавируса.
Что касается темпов вакцинации, на которую и было направлено ужесточение ограничительных мер, на сегодняшний день в республике I компонентом привились 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 776 человек.