Очередные COVID-антирекорды в Башкирии, 668 новых случаев и 37 смертей за сутки

Очередные COVID-антирекорды в Башкирии, 668 новых случаев и 37 смертей за сутки
Очередные COVID-антирекорды в Башкирии, 668 новых случаев и 37 смертей за сутки
Вчера, 14:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
На сегодняшний день в республике I компонентом привились 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 776 человек.

По данным на сегодня, 20 октября 2021 года, предоставленным оперативным штабом республики по коронавирусу, ситуация в регионе продолжает быть весьма напряженной, что подтверждается новыми антирекордами заболеваемости и смертности. Кроме того, федеральный Минздрав сообщает, что Башкирия вошла в семерку регионов России, где ситуация с коронавирусом требует ограничений.

Так за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 668 человек, вместе с ними общее число жителей Башкирии, которые болели COVID-19 с начала пандемии составило 78805 человек.

Вылечиться за весь период пандемии нового вируса удалось 68219 людям, 648 из них получили отрицательный ПЦР тест 648 человек.

Антирекорд за прошедшие сутки установлен и по смертности от новой инфекции. 37 человек погибли в Башкирии от коронавируса.

Что касается темпов вакцинации, на которую и было направлено ужесточение ограничительных мер, на сегодняшний день в республике I компонентом привились 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 776 человек.

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