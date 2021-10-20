На Кубани создано действенное средство по уничтожению клопа дубовая кружевница

Клоп дубовая кружевница — насекомое-вредитель, которое наносит все больше урона на юге нашей страны. Сейчас очаги распространения вредителя-чужака, который попал на наш материк из Северной Америки, занимают уже 1 миллион гектаров российских лесов.

Эксперты, которые работают над решением этой проблемы, уверены, что распространение клопа дубовая кружевница может остановить только всесторонняя биорациональная защита, которая будет проводиться при участии государства. Об этом пишет «АиФ-Кубань». Насекомые, которые попали к нам с других континентов и постепенно расселяются по природным зонам России, размножаются быстрыми темпами, так как не встречают в новых зонах обитания экологических механизмов, которые могли бы сдерживать численность. С 2017 года в Абхазии и Краснодарском крае коричнево-мраморный клоп существенно снижает урожайность сельскохозяйственных цитрусовых культур, а в этом году вредитель захватывает и другие территории юга России. Уссурийский полиграф и союзный короед наносят серьезный урон хвойным лесам на просторах Сибири. Представители Федерального агентства лесного хозяйства рассказали, что ученые сейчас ведут работу по созданию новых методик слежения за распространением инвайдеров. Кроме того, специалисты ищут химическую и биологическую защиту. В этом году ученые уже запустили эксперимент по истреблению клопа дубовая кружевница на крупном участке на территории Республики Адыгея. Для борьбы с насекомыми были применены два химиката и три бакпрепарата российской разработки. Бактериальные препараты с энтомопатогенной бактерией отлично показали себя в действии, продемонстрировав высокую смертность вредителя, однако на яйцекладки микроорганизм никак не повлиял. После выводов о том, что регулярные обработки против сезонных рецидивов вспышек численности могут навредить экосистеме, в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ остановились на идее о выпуске энтомофагов, уменьшающих численность клопа дубовая кружевница в местах его обитания. Однако и этот метод нуждается в предварительных исследованиях его безопасности. Кандидат биологических наук, сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» Владимир Исмаилов рассказал, чем может грозить продолжающееся массовое ослабление деревьев от клопа дубовая кружевница. Он отметил, что уже сейчас, когда миллион гектаров дубов не может депонировать углекислый газ и выделять кислород, ситуация касается международных соглашений по охране климата. Исмаилов сообщил о технологии мониторинга и новых биорациональных препаратах, комплексно испытанных ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» совместно с ООО «БИОЗАР» и ООО «Летай и смотри». Препараты с главными компонентами из натуральных эфирных масел распыляются с помощью дронов. По словам ученого, БПЛА оснащены аппаратурой, чувствительной к спектру цвета зараженных листьев, и ультрамалообъемными опрыскивателями. Новый препарат добивается 95% гибели не только имаго, но и личинок клопа дубовая кружевница. Новые биорациональные препараты можно применять против коричнево-мраморных клопов, незары зеленой, клопов платановая и грушевая кружевница, сообщили разработчики.

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