Курултай Башкирии отложил рассмотрение отмены запрета продажи алкоголя в Новый год

Парламентарии Башкирии вместе с членами комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму, 7 октября 2021 года поддержали инициативу о отмене запрета продавать алкоголь в дни новогодних праздников, а именно полный запрет на продажу алкоголя 3 января и частичный запрет, а точнее временные ограничения продаж горячительных напитков 4, 5 и 6 января. Вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов тогда заявил, что эффективность запрета была, однако сейчас она исчерпана.
Однако сегодня, 20 октября, депутаты отложили рассмотрение данного законопроекта ввиду того, что он требует проработки обоснования. Пресс-служба республиканского парламента также сообщает, что против отмены запрета выступили и жители региона. Отметим и то, что спикер Курултая Константин Толкачев сообщил, что время до Нового года еще есть, и до момента пока руководители фракций не сойдутся в едином мнении, рассмотрение проекта закона будет отложено
На фоне недавних массовых отравлений суррогатным алкоголем по России нелишним будет напомнить, что в Минпромторге уже заявляли о негативных последствиях запретов, в частности таких как растущий спрос на суррогатную продукцию. Массовое отравление летом случилось и в Башкирии, в Салавате группу мужчин удалось откачать только благодаря за тем, что их возлияния с балкона наблюдала бдительная гражданка. Она и увидела. как мужчины, замахнув по рюмке некой жидкости молниеносно потеряли сознание. На их счастье женщина вызвала скорую помощь, которая и спасла их жизни.