Курултай Башкирии отложил рассмотрение отмены запрета продажи алкоголя в Новый год

На фоне недавних массовых отравлений суррогатным алкоголем по России нелишним будет напомнить, что в Минпромторге уже заявляли о негативных последствиях запретов, в частности таких как растущий спрос на суррогатную продукцию. Массовое отравление летом случилось и в Башкирии, в Салавате группу мужчин удалось откачать только благодаря за тем, что их возлияния с балкона наблюдала бдительная гражданка. Она и увидела. как мужчины, замахнув по рюмке некой жидкости молниеносно потеряли сознание. На их счастье женщина вызвала скорую помощь, которая и спасла их жизни.