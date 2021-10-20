Facebook заплатит 5 млн долларов штрафа пострадавшим от дискриминации

Обвиненный в дискриминации Facebook выплатит штраф в размере 4,75 млн долларов, а также выделит еще около 9,5 млн долларов пострадавшим от политики компании.

В рамках заключенного соглашения руководство FB также обязали научить сотрудников выполнять антидискриминационные требования, сообщает RT со ссылкой на Минюст США. Отмечается, что недовольство американского ведомства вызвал отказ компании трудоустраивать беженцев, при том, что на работу охотно принимали обладателей временных виз. В Минюсте США заявили, что штраф, наложенный на FB, стал самым крупным в истории антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве — а он существует уже 35 лет. Представитель Отдела гражданских прав Министерства юстиции Кристен Кларк заявила, что Facebook обязан соблюдать федеральные законы о гражданских правах страны, запрещающие дискриминацию при найме на работу.

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