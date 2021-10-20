Буцаев рассказал о планах появления на Ямале трех мусорных заводов и восьми станций

Буцаев рассказал о планах появления на Ямале трех мусорных заводов и восьми станций
Буцаев рассказал о планах появления на Ямале трех мусорных заводов и восьми станций
Вчера, 17:30ОбществоФото: reo.ru
По данным главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, еще три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и восемь мусороперегрузочных станций должны появиться на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Он объявил об этом после встречи с губернатором Дмитрием Артюховым.

Как сообщает 360tv.ru, сегодня властями ЯНАО изучается перспектива заключить концессионные соглашения, связанные со строительством трех объектов в сфере обращения с ТКО. Речь идет об обработке, утилизации и размещении отходов. Что же касается удаленных территорий, там планируется построить восемь мусороперегрузочных станций, на которых будут сортироваться отходы и отбираться органика.

«Вместе с Дмитрием Андреевичем обсудили варианты поддержки проектов со стороны РЭО, рассчитываем на плодотворное сотрудничество», — проинформировал Буцаев.

Как пояснил Артюхов, после того как была опубликована необходимая конкурсная документация, в регион уже пошли первые заявки от желающих участвовать в проекте. Власти намерены по минимуму использовать в проекте бюджетные средства, а инвестору предстоит отказаться от части необходимой валовой выручки. Эта потеря может быть компенсирована за счет дохода, полученного от реализации отсортированных ценных фракций. Эти проекты должны привести к снижению тарифа для граждан.

Население ЯНАО сегодня составляет 547 тысяч человек. На территории округа действуют 16 объектов размещения, способных принять 170 тысяч тонн ТКО. Большинство этих полигонов было построено в 1990-х годах, и они практически исчерпали свои возможности принимать отходы. По информации РЭО, до 2025 года они должны быть закрыты.

Еще предстоит прекратить работу четырем из пяти находящихся в регионе объектов обработки ТКО с общей мощностью 165 тысяч тонн. Вышедшие из оборота предприятия должны быть заменены тремя новыми объектами, которые построят в таких населенных пунктах округа, как Салехард, Новый Уренгой и Муравленко. Помимо обработки отходов, на этих объектах предусмотрена и утилизация.

На удаленных территориях с плохим транспортным сообщением планируется построить восемь мусороперегрузочных станций. Изучается вопрос и возможной установки 27 площадок временного накопления.

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