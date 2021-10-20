Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева рассказала о манифесте поддержки столичного бизнеса

Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева рассказала о манифесте поддержки столичного бизнеса
Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева рассказала о манифесте поддержки столичного бизнеса
Вчера, 19:51Общество
Команда московского уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой обратилась к столичным властям с манифестом, в котором предлагается ввести ряд поддерживающих мер для бизнеса на случай приостановки деятельности и введения системы QR-кодов. 

“Все уже слышали, что введены новые ограничительные меры. Мы пока не знаем, надолго ли это и что будет дальше. Но мы объединились и выработали следующие предложения в случае приостановки деятельности и введения системы QR-кодов”, - заявила Минеева.

Как сообщает ТАСС, в числе возможных мер поддержки предпринимателей указываются обнуление платежей по договорам аренды участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города, освобождение от уплаты 100% платежей по договорам на ведение торговой деятельности и оказание услуг, а также на размещение нестационарных торговых объектов и др. Кроме того, составители манифеста считают, что в части оплаты труда необходимо выделить деньги в сумме одного регионального минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника и обеспечить поддержку в сумме 100% уплаты в фонды с начисленной заработной платы.

Татьяна Минеева пояснила, что никто не может сейчас сказать, надолго ли введены новые ограничительные меры по коронавирусу и что будет в последующем. Поэтому было принято решение выработать ряд конструктивных предложений на случай приостановки коммерческой деятельности и введения системы QR-кодов. По словам бизнес-омбудсмена, было бы хорошо, если бы все предприниматели Москвы подробно ознакомились с манифестом и, если посчитают нужным, добавили свои предложения.

Во вторник премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить в стране с 30 октября по 7 ноября нынешнего года нерабочие дни. Более того, было принято решение в регионах с наиболее сложной ситуацией ввести нерабочие дни уже с 23 октября, а допуск на некоторые объекты разрешить только с предъявлением QR-кода. Михаил Мишустин также дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса в условиях сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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