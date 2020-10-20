Замглавы РКБ Куватова вынесли обвинение за гибель роженицы с мертвым плодом в утробе

По версии следствия, смертельный случай, который лег в основу обвинения, произошел 19 мая 2019 года. В тот день погибла 42-летняя жительница Нефтекамска Наталья Каримова, которая была беременна. Женщина приехала в Уфу, надеявшись на помощь столичных врачей. Вскоре выяснилось, что ребенок Натальи умер в утробе. Вместо того, чтобы изъять мертвый плод и спасти роженицу, врач РКБ дала указание отправить женщину обратно в Нефтекамск. Следствие считает, что замглавврача не захотела ухудшать показатели перинатальной смертности больницы.