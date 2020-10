Замглавы РКБ Куватова вынесли обвинение за гибель роженицы с мертвым плодом в утробе

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение бывшему заместителю главного врача РКБ имени Куватова, которая курировала отделение гинекологии больницы. По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Войцеха, за полтора года разбирательств утвердить обвинение удалось лишь с третьего раза.

По версии следствия, смертельный случай, который лег в основу обвинения, произошел 19 мая 2019 года. В тот день погибла 42-летняя жительница Нефтекамска Наталья Каримова, которая была беременна. Женщина приехала в Уфу, надеявшись на помощь столичных врачей. Вскоре выяснилось, что ребенок Натальи умер в утробе. Вместо того, чтобы изъять мертвый плод и спасти роженицу, врач РКБ дала указание отправить женщину обратно в Нефтекамск. Следствие считает, что замглавврача не захотела ухудшать показатели перинатальной смертности больницы. По пути в Нефтекамск у роженицы началось заражение крови, и вскоре после прибытия в местную больницу женщина скончалась. Проведенная после ее смерти судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что погибшую можно было спасти, оказав ей своевременную медпомощь в РКБ имени Куватова. — Девушка умерла в собственный день рождения. Дело веду в интересах потерпевших уже полтора года. Впереди еще столько же. Но главная веха уже позади, сообщил Войцех в соцсетях. Отмечалось, что обвиняемая врач своей вины в случившемся не признает.

