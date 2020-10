В Уфе все массовые мероприятия из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок

На совещании в администрации Уфы и. о. вице-мэра Радмил Муслимов сообщил, что все публичные мероприятия в городе переносятся на неопределенный срок.

Муслимов объяснил это осложнением эпидемиологической обстановки. — Запланированные массовые события, юбилеи, мероприятия на территории города необходимо перенести на неопределенный срок. Очные совещания также отменяются. Необходимо перевести на удаленный режим сотрудников с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Также следует отказаться от рукопожатий и объятий, заявил Муслимов в начале оперативного совещания 20 октября. Напомним, ранее в правительстве Башкирии также рекомендовали ограничить все массовые мероприятия.

