В Уфе все массовые мероприятия из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок

— Запланированные массовые события, юбилеи, мероприятия на территории города необходимо перенести на неопределенный срок. Очные совещания также отменяются. Необходимо перевести на удаленный режим сотрудников с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Также следует отказаться от рукопожатий и объятий, заявил Муслимов в начале оперативного совещания 20 октября.