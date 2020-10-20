В Уфе будут бесплатно раздавать медицинские маски

По словам председателя Комитета по делам молодежи Романа Янгурова, раздача масок будет организована около остановок «Гостиница «Башкортостан» и «Заречная», «Спортивная» и «Горсовет». Также волонтеры будут стоять в сквере Баландина и 50-летия Победы, парках Первомайский и Якутова.