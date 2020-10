В Уфе будут бесплатно раздавать медицинские маски

Завтра, 21 октября, волонтеры выйдут на улицы города, чтобы раздавать жителям бесплатные маски. Акция начнется в 12 часов дня. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии города.

По словам председателя Комитета по делам молодежи Романа Янгурова, раздача масок будет организована около остановок «Гостиница «Башкортостан» и «Заречная», «Спортивная» и «Горсовет». Также волонтеры будут стоять в сквере Баландина и 50-летия Победы, парках Первомайский и Якутова. Жители Демского района смогут получить маски у остановки «112-я Башкирская кавалерийская дивизия», детской поликлиники на улице Правды и Южного рынка. Также в список мест входит площадь Орджоникидзе, сквер «Дубки» и Гостиный двор. Напомним, накануне стало известно, что китайский город Наньчан отправит в Уфу 20 тысяч медицинских масок. Поставку организовали на благотворительной основе. Маски будут розданы жителям Уфы для противодействия эпидемии коронавируса. Вчера, 19 октября, глава Башкирии Радий Хабиров объявил о решении раздавать маски жителям города бесплатно.

