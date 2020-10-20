В России пенсии будут получать по новой схеме

В России пенсии будут получать по новой схеме

Вчера, 18:10ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Если пенсионер решит сменить банк, через который он получает пенсию, то он сможет сохранить прежнюю дату начисления денег. Ранее дата получения пенсии могла быть изменена при смене пенсионером кредитной организации.

В России с 18 октября вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно новым правилам, если пенсионер решит сменить банк, через который он получает пенсию, то он сможет сохранить прежнюю дату начисления денег. Ранее дата получения пенсии могла быть изменена при смене пенсионером кредитной организации.

По словам зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, это вызывало неудобство. Она подчеркнула, что раньше, когда пенсионеры решали перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться «довольно ощутимо» — на одну-две недели. По новым правилам дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.

Способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами. Они могут получать пенсию как в почтовых отделениях, так и на банковскую карту.

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