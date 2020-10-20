В России пенсии будут получать по новой схеме

По словам зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, это вызывало неудобство. Она подчеркнула, что раньше, когда пенсионеры решали перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться «довольно ощутимо» — на одну-две недели. По новым правилам дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.