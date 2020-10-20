В Башкирии за сутки еще 68 человек заболели коронавирусом

Так, на сегодняшний день в республике опасным вирусом всего заразились 9805 человек. Заболеваемости составляет 242 случая заражения на 100 тысяч населения. За минувшие сутки к общему количеству прибавилось 68 новых случаев. Темп прироста составил 0,6%.
По словам Галины Перминой, количество заболеваемости ОРВИ и сезонными инфекциями уже вторую неделю снижается. На сегодняшний день зафиксировано снижение на 6,2%. При этом уже 30% населения республики сделали прививки от гриппа, вакцинация продолжается.
Напомним, по данным Минздрава РБ, на утро 19 октября за прошедшие сутки также было зарегистрировано 68 новых случае заболевания коронавирусом.