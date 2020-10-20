В Башкирии вновь вернули дистанционное оформление больничных

В Башкирии вновь вернули дистанционное оформление больничных

Вчера, 19:45ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии из-за распространения коронавируса больничные вновь можно оформлять дистанционно определённым категориям граждан. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

Как сообщила замминистра, оформлять листок нетрудоспособности дистанционно смогут контактные лица, проживающие совместно, а также люди, которые впервые заболели и диагноз подтверждён врачом.

При этом контактные пациенты должны соблюдать изоляцию от covid-больного — разделить посуду, средства личной гигиены и постельное бельё. А также необходимо обрабатывать квартиру дезинцицирующими средствами. В случае ухудшения самочувствия болеющего коронавирусом, его госпитализируют. На вызовы домой будут ходить сотрудники поликлиник и студенты шестого курса БГМУ.

Напомним, в Башкирии ежедневно увеличивается число заболевших Covid-19. За минувшие сутки подтверждено 68 новых случаев, а также зарегистрирован летальный исход.

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