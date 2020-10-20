В Башкирии вновь вернули дистанционное оформление больничных

Как сообщила замминистра, оформлять листок нетрудоспособности дистанционно смогут контактные лица, проживающие совместно, а также люди, которые впервые заболели и диагноз подтверждён врачом.
При этом контактные пациенты должны соблюдать изоляцию от covid-больного — разделить посуду, средства личной гигиены и постельное бельё. А также необходимо обрабатывать квартиру дезинцицирующими средствами. В случае ухудшения самочувствия болеющего коронавирусом, его госпитализируют. На вызовы домой будут ходить сотрудники поликлиник и студенты шестого курса БГМУ.
Напомним, в Башкирии ежедневно увеличивается число заболевших Covid-19. За минувшие сутки подтверждено 68 новых случаев, а также зарегистрирован летальный исход.