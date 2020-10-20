В Башкирии утвердили соцпрограмму по защите населения на 156,6 миллиарда рублей

Программа включает в себя региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения национального проекта «Демография». Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников сообщил, что мероприятия направлены на увеличение рождаемости доли третьих и последующих детей.