В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заболели 615 детей

Отметим, что с этой недели, с 19 октября, все школьники были отправлены на осенние каникулы — при этом на семь календарных дней раньше срока. Более того, глава республики Радий Хабиров поручил учителям не посещать здание школы на время каникул, чтобы не допустить распространение коронавируса среди педагогов.