В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заболели 615 детей

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заболели 615 детей

Вчера, 12:48ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Минздраве Башкирии назвали количество случаев заболеваемости Covid-19 у пациентов младше 17 лет. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 615 детей. За последние сутки еще двое несовершеннолетних получили положительные тесты.

Отметим, что с этой недели, с 19 октября, все школьники были отправлены на осенние каникулы — при этом на семь календарных дней раньше срока. Более того, глава республики Радий Хабиров поручил учителям не посещать здание школы на время каникул, чтобы не допустить распространение коронавируса среди педагогов.

На сегодняшний день ситуация с распространением Covid-19 остается напряженной. По данным Роспотребнадзора за последние сутки еще 68 человек заразились коронавирусом. Ранее в сети появилась информация о массовой выписке пациентов из госпиталей, однако данные не подтвердили ни в Минздраве, ни в больницах республики.

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