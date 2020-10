В Башкирии за прошедшие сутки подтвержден ещё один летальный исход от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

От Covid-19 скончалась 55-летняя жительница Кушнаренковского района. Помимо коронавируса у женщины обнаружили сахарный диабет второго типа и ожирение. Всего в период пандемии умерли 48 жителей Башкирии. Напомним, сегодня стало известно о смерти башкирской певицы Бибисары Азаматовой. По словам её родственников, она скончалась от коронавируса. Артистка долгое время болела и лежала в реанимации covid-госпиталя. Ей был 71 год.

