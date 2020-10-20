В Башкирии для доноров плазмы, переболевших коронавирусом, выделили миллион рублей

На сегодняшнем брифинге по ситуации с коронавирусом сообщили, что 8-15 человек сдают плазму ежедневно. От каждого донора заготавливают до трёх доз антиковидной плазмы. Всего донорами стали 593 человека, ими произведено 911 донаций, а также заготовлено более двух тысяч доз плазмы.