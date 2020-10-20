В Башкирии для доноров плазмы, переболевших коронавирусом, выделили миллион рублей

Средства будут выделены из резервного фонда республиканского бюджета министерству здравоохранения Башкирии. Миллион рублей направят на выплату донорам, переболевшим коронавирусом, безвозмездно сдавшим плазму крови. По предварительным данным Минздрава, выплаты возобновятся в октябре.
На сегодняшнем брифинге по ситуации с коронавирусом сообщили, что 8-15 человек сдают плазму ежедневно. От каждого донора заготавливают до трёх доз антиковидной плазмы. Всего донорами стали 593 человека, ими произведено 911 донаций, а также заготовлено более двух тысяч доз плазмы.
Напомним, ранее жительница Башкирии в соцсетях просила помощи для матери, которая болеет коронавирусом. Женщине требовалась ковидная плазма второй группы крови положительного резуса.