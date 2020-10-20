Уфимцы отдали 6,6 миллиона рублей на штрафы за неправильную парковку

По словам Александра Овчинникова, по данным на 15 октября 2020 года всего в отношении уфимцев составлено 11 970 протоколов, наложено штрафов на 6,1 миллионов рублей за парковку на газонах. Из них взыскано всего 4,6 миллионов рублей.