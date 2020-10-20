Уфимцы отдали 6,6 миллиона рублей на штрафы за неправильную парковку

Уфимцы отдали 6,6 миллиона рублей на штрафы за неправильную парковку

Вчера, 10:36ОбществоКарина МамаеваPhoto: samarskie-voditeli.ru
Сегодня, 20 октября, на оперативном совещании в администрации города руководитель «Центра общественной безопасности» Александр Овчинников сообщил о количестве составленных протоколов на уфимцев, которые нарушают правила парковки.

По словам Александра Овчинникова, по данным на 15 октября 2020 года всего в отношении уфимцев составлено 11 970 протоколов, наложено штрафов на 6,1 миллионов рублей за парковку на газонах. Из них взыскано всего 4,6 миллионов рублей.

Помимо этого, автомобилисты часто паркуются и около мусорных баков, что часто мешает коммунальным службам вывозить отходы. В отношении автомобилистов по данному нарушению составлено 5 680 протоколов. С нарушителей взыскано свыше 2 миллионов рублей.

По словам Александра Овчинникова, в случаях, если нарушитель вовремя не выплачивает штраф, сумма может увеличиться вдвое, либо ему грозит арест на 15 суток.

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