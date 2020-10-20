Уфимцы сэкономили на отдыхе и покупают более дорогие смартфоны

По оценке МТС Банка, за первые девять месяцев 2020 года россияне стали на 22 процента реже приобретать смартфоны в рассрочку или кредит. Средняя стоимость кредитного гаджета в текущем году увеличилась на 18 процентов до 26 500 рублей по сравнению с прошлым годом. Заемные средства чаще всего брали для покупки девайсов Apple — 29,3 процента, на втором месте Samsung — 26,8 процентов и на третьем — Honor с 25,4 процента. По данным аналитиков МТС Банка, основной причиной роста продаж за наличные при сокращении продаж в кредит стали средства, накопленные семьями в период самоизоляции за счет экономии на отпуске, снижении трат на обновление гардероба, на посещение офлайн-мероприятий, использование и обслуживание личного авто и так далее. Также на сокращение кредитных продаж повлияло снижение потока клиентов в рознице во втором квартале. Традиционно кредитные договоры и договоры рассрочки в подавляющем большинстве случаев до периода самоизоляции заключались именно в салонах.