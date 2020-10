Уфимцы сэкономили на отдыхе и покупают более дорогие смартфоны

МТС проанализировала рынок смартфонов за первые девять месяцев 2020 года. Продажи гаджетов с января по сентябрь текущего года показали положительную динамику, при этом средняя стоимость устройств за последний год выросла на 7 процентов до 17 000. В аналогичный период прошлого года она была равна 15800 рублей.

Главный тренд на российском рынке — рост онлайн-покупок. Продажи гаджетов в столице Башкирии резко выросли в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: покупатели приобрели в интернет-магазинах на 20 процентов больше устройств в денежном эквиваленте. В третьем квартале 2020 года продажи в сети выросли в среднем в полтора раза. Более того, через интернет начали активно покупать аксессуары, которые традиционно приобретали в офлайн-рознице. Продажи защитных чехлов, носимых устройств и беспроводных наушников за отчетный период увеличились примерно вдвое. По оценке МТС Банка, за первые девять месяцев 2020 года россияне стали на 22 процента реже приобретать смартфоны в рассрочку или кредит. Средняя стоимость кредитного гаджета в текущем году увеличилась на 18 процентов до 26 500 рублей по сравнению с прошлым годом. Заемные средства чаще всего брали для покупки девайсов Apple — 29,3 процента, на втором месте Samsung — 26,8 процентов и на третьем — Honor с 25,4 процента. По данным аналитиков МТС Банка, основной причиной роста продаж за наличные при сокращении продаж в кредит стали средства, накопленные семьями в период самоизоляции за счет экономии на отпуске, снижении трат на обновление гардероба, на посещение офлайн-мероприятий, использование и обслуживание личного авто и так далее. Также на сокращение кредитных продаж повлияло снижение потока клиентов в рознице во втором квартале. Традиционно кредитные договоры и договоры рассрочки в подавляющем большинстве случаев до периода самоизоляции заключались именно в салонах. В этом году МТС основной акцент делала на расширение обслуживания и помощи клиентам, поскольку связь и стабильный доступ в сеть стали одними из приоритетных сервисов для пользователей. Онлайн-каналы для взаимодействия с покупателями и абонентами стали еще комфортнее: мы увеличили количество курьеров и сократили время доставки из интернет-магазина МТС, запустили продажу SIM-карт с саморегистрацией и бесконтактную курьерской доставкой. Кроме того, мы продолжаем делать нашу розничную сеть удобнее: добавляем новые сервисы и форматы и внедряем последние разработки на базе искусственного интеллекта и Big Data, отметил директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк. Продажи смартфонов в Уфе по брендам По итогам первых девяти месяцев 2020 года на уфимском рынке по приросту в денежном выражении лидируют смартфоны Xiaomi — 338 процентов. На втором месте Vivo с 72 процентами, на третьем — Apple с 2 процентами. В период с января по сентябрь 2020 года уфимцы чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента. 82% купленных гаджетов стоили менее 20 тысяч рублей, а самую высокую динамику показала ценовая категория от 50 тысяч рублей — продажи в данном сегменте увеличились на 40% в денежном выражении. Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Уфе за первые девять месяцев 2020 года: Samsung A515 Galaxy A51 Samsung A105 Galaxy A10 Honor 9S LTE Dual sim Huawei Honor 8A LTE Dual sim Huawei Honor 10i LTE Dual sim

