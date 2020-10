По мнению ученых, никотин можно использовать для лечения коронавирусной инфекции, деменции и болезни Паркинсона.

Газета “Известия” сообщила, что ученые установили положительное действие никотина на организм при болезни Паркинсона и коронавирусной инфекции. Специалисты обнаружили, что вещество стимулирует выработку дофамина в клетках, что снижает процесс дегенерации движений и памяти. Также ученые установили, что курильщики реже попадают в больницу с диагнозом коронавирус.

