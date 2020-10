Светлана Родионова: задача Роспотребнадзора предотвращать аварии, а не собирать штраф

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью Владимиру Познеру заявила, что задачей ведомства является предотвращение экологических катастроф, а не сбор штрафов.

По сообщению издания gorod55.ru, Радионова прокомментировала крупные экологические катастрофы, произошедшие в текущем году. Она отметила, что основная задача Росприроднадзора заключается в предотвращении аварий в будущем, а не сбор штрафов с предприятий. Она рассказала, что руководители некоторых промышленных компаний считают проверки ведомства заказными. «Это нормальная реакция. Но есть запрос общества и сейчас мы ни к кому впустую не приходим». Радионова отметила, что руководители промышленных компаний должны позаботиться о безопасности производства изначально, потому что это более выгодно, чем потом проводить ликвидационные работы, оплачивать штрафы и участвовать в судебных разбирательствах с Росприроднадзором. В рамках беседы с журналистом глава ведомства затронула тему «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая участвовала в деле по разливу дизеля. Она подчеркнула, что руководство предприятия не пожелало оплатить крупный штраф и решило судиться. При этом она рассказала, что когда шла активная часть ликвидации, все очень громко и активно говорили о том, что случись эта катастрофа в другой стране, то от виновного мокрого места бы не оставили. «Мне говорили, вы не представляете, какой бы штраф был. И когда сумма прозвучала, все на секунду замерли. Часть тех защитников говорила, что государство все на тормозах спустит, они в день объявления ущерба просто отказались от комментариев», — рассказала она. Обсуждая чрезвычайное происшествие на Камчатке, которое стало причиной гибели большого количества морских обитателей и отравления людей, Радионова сказала, что сейчас службой отрабатываются все возможные версии. Специалисты взяли порядка четырех тысяч проб воды, но проведенные исследования не показали следов техногенного воздействия. Также глава Росприроднадзора прокомментировала тему мусорной реформы в России. По ее словам, в стране есть свалки, которые были основаны шестьдесят лет назад, но тогда система потребления была совсем иная. До настоящего времени проблемой не занимались, поэтому в мусорной сфере были замешаны криминальные структуры. В будущем ситуация изменится. Однако Радионова отметила, что этот вопрос невозможно решить в один момент. На проведение реформы потребуется время. Она подчеркнула, что одного постановления правительства недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию — эта проблема должна стать актуальной для каждого жителя России.

