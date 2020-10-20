Светлана Родионова: задача Роспотребнадзора предотвращать аварии, а не собирать штраф

При этом она рассказала, что когда шла активная часть ликвидации, все очень громко и активно говорили о том, что случись эта катастрофа в другой стране, то от виновного мокрого места бы не оставили. «Мне говорили, вы не представляете, какой бы штраф был. И когда сумма прозвучала, все на секунду замерли. Часть тех защитников говорила, что государство все на тормозах спустит, они в день объявления ущерба просто отказались от комментариев», — рассказала она.