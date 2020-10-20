Сбербанк начал выплату дивидендов

Сообщается, что в бюджет России, как самый крупный акционер банка, получит более 210 млрд рублей в качестве дивидендов. Все номинальные держатели и профессиональные игроки рынка ценных бумаг получили свои дивиденды до 19 октября текущего года. Остальные акционеры получат свои деньги до 10 ноября, пишет lenta.ru.