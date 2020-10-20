Сбербанк начал выплату дивидендов

Сбербанк начал выплату дивидендов

Вчера, 22:15ОбществоPhoto: Google Maps
Дивиденды‌ ‌Сбербанка‌ ‌по‌ ‌итогам‌ ‌прошлого‌ ‌года‌ ‌составили‌ ‌422,4‌ ‌млрд‌ ‌рублей.‌ ‌Это‌ ‌ рекордная‌ ‌для‌ ‌российского‌ ‌фондового‌ ‌рынка‌ ‌цифра.‌

Сообщается, что в бюджет России, как самый крупный акционер банка, получит более 210 млрд рублей в качестве дивидендов. Все номинальные держатели и профессиональные игроки рынка ценных бумаг получили свои дивиденды до 19 октября текущего года. Остальные акционеры получат свои деньги до 10 ноября, пишет lenta.ru.

Напомним, весной 2020 года была завершена сделка по покупке Минфином обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России». Главное финансовое ведомство страны приобрело у Центробанка контрольный пакет акций — 52,32% от общего числа голосующих акций. При этом ЦБ оставил себе одну голосующую акцию.

Уже в сентябре этого года на заседании нового Наблюдательного совета Сбербанка его председателем был избран глава Минфина Антон Силуанов.

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