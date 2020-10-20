«Россети» полностью восстановили электроподачу Республики Тыва

«Россети» полностью восстановили электроподачу Республики Тыва

Вчера, 14:57ОбществоPhoto: pxhere.com
В 12:18 (08:18 МСК) посредством защитных механизмов специалисты отключили одну из линий двести двадцать кВ в Республике Тыва. За один час одиннадцать минут специалисты филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири в полной мере реабилитировали энергоподачу оставшихся без сети потребителей.

Во время остановки энергоподачи социально значимые объекты, включая медучреждения, были запитаны через резерв, пишет Newkhakasiya.online.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол поблагодарил «Россети» за оперативность на своей странице в социальных сетях, попросив все аварийные службы учесть произошедшее, оценить исправность резервов, уровень взаимодействия. Он отметил важность полноценной подготовки к суровой зиме.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

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