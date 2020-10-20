Новый совет, усиление covid-режима и обедневший спорт. Итоги дня в Башкирии

Новый совет, усиление covid-режима и обедневший спорт. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 09:04ОбществоPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкортостана на 19 октября.

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