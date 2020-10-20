Новый совет, усиление covid-режима и обедневший спорт. Итоги дня в Башкирии

В правительстве прошло оперативное совещание. Собрали с него главное.
Активное тестирование коронавируса и пневмонии привело к росту выявления онкозаболеваний. Как выразился Радий Хабиров, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Пока власти спасали ХК «Салават Юлаев», остальрные клуба остались без средств к существованию. Выяснили, почему так вышло.
В Башкирии создадут Градостроительный совет. В его функции войдут вопросы по жилищному строительству, градостроительной концепции и защите памятников культуры.
Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД по Иглинскому району Башкирии. Его обвинили во взяточничестве