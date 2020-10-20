Михаил Мишустин обсудил с «Единой России» проект бюджета

«В Башкортостане бюджет всегда ориентирован на социальную поддержку населения. Львиная доля расходов направляется на развитие сфер здравоохранения, образования, реализацию инфраструктурных партийных проектов, среди которых строительство и ремонт дорог, поликлиник, детских садов, учреждений культуры и многое другое. В проекте регионального бюджета на 2021 год также учтены меры поддержки граждан и экономики в условиях пандемии. Для бюджета республики это дополнительная нагрузка, но мы идем на этот шаг с тем, чтобы обеспечить максимальную социальную защиту гражданам, сохранить предприятия и рабочие места, дать возможность экономике пережить с минимальными потерями кризисный период, чтобы успешно развиваться дальше», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.