Михаил Мишустин обсудил с «Единой России» проект бюджета

Глава Кабинета министров Российской Федерации Михаил Мишустин встретился с руководством партии «Единая России». Стороны поговорили о проекте нового бюджета. Так секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак считает бюджет сбалансированным. Он направлен на поддержку социального блока.

«Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие», — заявил Турчак. Политик добавил, что поддержаны были инициативы партии, которые касались городской среды, здравоохранения, строительства объектов культуры и спорта в сельской местности. Но некоторые из данных направлений нуждаются в дополнительном финансировании. Речь идет о возведении, ремонте сельских культурных центров и строительстве спортивных объектов в субъектах РФ. Запрос на эту сферу «Единая Россия» получила от самих жителей. Происходило это в ходе общения в общественных приемных или по результатам опроса, пишет nashgorod. Регионы нуждаются в «живых» деньгах. Последние надо направить на приобретение жилья для детей-сирот. Первый заместитель руководителя «Единой России» в Государственной думе Андрей Исаев считает этот вопрос крайне болезненным для регионов. В результате статью расходов на эту сферу увеличат за счет резервного фонда Кабмина. «Это обязательства субъектов, но без федеральной помощи они, конечно, не справляются», — сетует Андрей Исаев. Обеспечение лекарствами — это все еще болезненный вопрос. В новом бюджете сохранены все текущие расходы, также запланирован их рост в течение трех лет. Бюджет на социальные нормы, такие как зарплаты бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для учеников младших классов и дополнительные места в школах, тоже сохранили. Члены «Единой России» озвучили свои инициативы о расходах на патриотическое воспитание, которое с лета 2020 года стало обязательным в школах и вузах. Глава правительства благодарен «Единой России» за эффективное сотрудничество. Он указал, что партия ответственно относится к выполнению социальных обязательств и решению сложных вопросов приоритетного финансирования. Ответственность, связанная с возможностями, это то, что отличает фракцию единороссов. Такой ответственный подход заслуживает благодарности, подчеркнул Михаил Мишустин. Как сообщает сайт ER.ru, переговоры руководства «Единой России» с курирующими вице-премьерами прошли 12 октября. На встрече были затронуты вопросы финансирования социального блока. На него отведут примерно 30% расходов бюджета. Единороссы озвучили предложения от населения, полученные в ходе реализации региональных партийных проектов и проработанные вместе с местными и федеральными органами власти. «В Башкортостане бюджет всегда ориентирован на социальную поддержку населения. Львиная доля расходов направляется на развитие сфер здравоохранения, образования, реализацию инфраструктурных партийных проектов, среди которых строительство и ремонт дорог, поликлиник, детских садов, учреждений культуры и многое другое. В проекте регионального бюджета на 2021 год также учтены меры поддержки граждан и экономики в условиях пандемии. Для бюджета республики это дополнительная нагрузка, но мы идем на этот шаг с тем, чтобы обеспечить максимальную социальную защиту гражданам, сохранить предприятия и рабочие места, дать возможность экономике пережить с минимальными потерями кризисный период, чтобы успешно развиваться дальше», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.

