Михаил Дегтярев поздравил хабаровчан с 82-летней годовщиной региона

Михаил Дегтярев поздравил хабаровчан с 82-летней годовщиной региона

Вчера, 18:37ОбществоPhoto: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с 82-летней годовщиной региона. В своем обращении он также отчитался о своей работе за три месяца на посту главы края.

“Я взялся за работу искренне и сразу почувствовал себя частью этой земли. Недавно стал полноценным местным жителем: вся моя семья зарегистрировалась в Хабаровске в своей квартире”, - заявил Дегтярев. Он добавил, что за три месяца работы посетил все районы края, причем некоторые неоднократно, сообщает transsibinfo.com.

“Могу с чистой совестью сказать: знаю, как живут люди, что нужно сделать, чтобы им помочь”, - сказал глава региона.

В частности, здесь начали ремонтировать автотрассы в рамках национального проекта “Безопасные дороги”. В городе Советская Гавань ввели в эксплуатацию новую теплоэлектроцентраль, а в порту Ванино достроили угольный терминал, который будет работать с соблюдением всех экологических норм. В Хабаровске был возведен первый в регионе производственно-логистический центр. Помимо этого, Дегтярев продолжает открыто работать с жителями Хабаровска через «Народный совет» и личные встречи.

С появлением нового губернатора регион стал укреплять отношения с федеральным центром, который согласился выделить дополнительное финансирование проектов Хабаровского края. На начало октября объем направленных из федерального бюджета средств вырос на 18,5 млрд рублей, то есть в более чем два раза от первоначального.

Кроме того, в Хабаровский край пришли крупные инвесторы и госкорпорации. Так, краевое правительство подписало контракт с “Газпромом” на развитие газоснабжения в течение ближайших пяти лет.

Дегтярев также занимается вопросами защиты от наводнений и чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что Амур - своенравная река, но в 2020 году нужно жаловаться не на природу, а создавать систему защиты, способную справиться с наводнениями.

По теме партнерских отношений с бизнесом глава региона высказался отдельно. Он заявил, что поддержку получат все, кто платит налоги, дает рабочие места и занимается социальной поддержкой.

Также планируется усиление работы в сфере здравоохранения и привлечения туда частных инвесторов.

Ведется работа и на становление Хабаровского края новым опорным пунктом авиасообщения на Дальнем Востоке, который свяжет 400 населенных пунктов.

“Нужно ставить амбициозные цели, искать наиболее эффективные пути их достижения. Это сделать можно только с помощью самих жителей края. “Народный совет” будет основной площадкой для разработки стратегии”, - сказал Дегтярев.

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