Михаил Дегтярев поздравил хабаровчан с 82-летней годовщиной региона

В частности, здесь начали ремонтировать автотрассы в рамках национального проекта “Безопасные дороги”. В городе Советская Гавань ввели в эксплуатацию новую теплоэлектроцентраль, а в порту Ванино достроили угольный терминал, который будет работать с соблюдением всех экологических норм. В Хабаровске был возведен первый в регионе производственно-логистический центр. Помимо этого, Дегтярев продолжает открыто работать с жителями Хабаровска через «Народный совет» и личные встречи.