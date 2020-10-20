Хоспис в Уфе собирает пожертвования для девочки с врожденным пороком головного мозга

Хоспис в Уфе собирает пожертвования для девочки с врожденным пороком головного мозга

Вчера, 20:07ОбществоАнна КононоваPhoto: Уфимский хоспис
Уфимский хоспис просит помощи для маленькой Арианы с врожденным пороком головного мозга. Девочка нуждается в дорогостоящей инвалидной коляске для прогулок.

Ариана родилась в апреле прошлого года. Позже МРТ подтвердила врождённый порок головного мозга.

Для прогулок девочке нужна коляска. Сейчас родители выходят на прогулку с обычной, неадаптированной коляской, с которой малышка соскальзывает. Пока ОМС не выдало семье средства реабилитации, но она подала обращение и ждёт ответа.

Сейчас дочка совсем спадает с коляски, вытянулась за последнее время, выходить на прогулку для нас становится невозможным, рассказала мама малышки.

Ариане нужна коляска модели Otto Bock Кимба Нео, которая будет «расти» вместе с девочкой и прослужит много лет. Осталось собрать 138 129 рублей. Хоспис просит помощи. Пожертвование можно отправить с карты любого банка.

Уфапомощь
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