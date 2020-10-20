Хоспис в Уфе собирает пожертвования для девочки с врожденным пороком головного мозга

Ариана родилась в апреле прошлого года. Позже МРТ подтвердила врождённый порок головного мозга.
Для прогулок девочке нужна коляска. Сейчас родители выходят на прогулку с обычной, неадаптированной коляской, с которой малышка соскальзывает. Пока ОМС не выдало семье средства реабилитации, но она подала обращение и ждёт ответа.
Сейчас дочка совсем спадает с коляски, вытянулась за последнее время, выходить на прогулку для нас становится невозможным, рассказала мама малышки.
Ариане нужна коляска модели Otto Bock Кимба Нео, которая будет «расти» вместе с девочкой и прослужит много лет. Осталось собрать 138 129 рублей. Хоспис просит помощи. Пожертвование можно отправить с карты любого банка.