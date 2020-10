Главврач инфекционной клинической больницы №2 в Москве рассказала, что лечение проходят почти тысяча пациентов и у 50% из них подтвержден коронавирус.

Газета “Известия” сообщает, что общее количество пациентов, которые находятся в больнице по подозрению на коронавирусную инфекцию, составляет 966 человек. Из них 24 пациента находятся в реанимации, а у 462 диагноз подтвержден. За последние сутки в больницу поступило 117 пациентов, коронавирус подтвердили у 46 из них.

