Башкирия может войти в федеральную программу модернизации пассажирского транспорта

Известно, что в рамках проекта модернизации будет внедрена новая модель управления перевозками. Также планируется продолжать обновлять технический парк для безопасного и доступного передвижения пассажиров. На эти цели будут выделены средства из федерального и регионального бюджета, а также из других дополнительных источников.
По словам заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова, за два года автопарк «Башавтотранса» пополнился на 723 автобуса, закупленных на сумму 2,9 миллиардов рублей. Сейчас в Башкирии на городские маршруты выезжают около 1600 автобусов.