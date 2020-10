Башкирия может войти в федеральную программу модернизации пассажирского транспорта

Башкирия собирается принять участие в комплексной программе модернизации пассажирского транспорта для городов страны. Минтранс России начнет прием заявок с 1 февраля 2021 года, а пока глава Башкирии Радий Хабиров поручил проанализировать эффективность предлагаемой программы.

Известно, что в рамках проекта модернизации будет внедрена новая модель управления перевозками. Также планируется продолжать обновлять технический парк для безопасного и доступного передвижения пассажиров. На эти цели будут выделены средства из федерального и регионального бюджета, а также из других дополнительных источников. По словам заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова, за два года автопарк «Башавтотранса» пополнился на 723 автобуса, закупленных на сумму 2,9 миллиардов рублей. Сейчас в Башкирии на городские маршруты выезжают около 1600 автобусов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter