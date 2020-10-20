Башкирия может войти в федеральную программу модернизации пассажирского транспорта

Известно, что в рамках проекта модернизации будет внедрена новая модель управления перевозками. Также планируется продолжать обновлять технический парк для безопасного и доступного передвижения пассажиров. На эти цели будут выделены средства из федерального и регионального бюджета, а также из других дополнительных источников.