В Башкирии следствие обжаловало решение прокуратуры по делу об уколе младенцу

Прокурор Уфимского района вернул на дополнительное расследование уголовное дело по обвинению медсестры, которая сделала укол с просроченным лекарством младенцу. Следователи не согласны с этим и обжаловали его решение в прокуратуре, сообщили в следкоме Башкирии.

Следователи завершили расследование дела в отношении 32-летней медсестры Подымаловской врачебной амбулатории. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Как установлено следствием, в сентябре 2016 года в деревню Подымалово Уфимского района были вызваны врачи, тяжело заболел полуторамесячный малыш. После осмотра мальчика врач поставил предварительный диагноз «Острая респираторная вирусная инфекция тяжелое течение» и назначил укол анальгина и два укола преднизолона.

Медсестра, не проверив срок годности, ввела преднизолон младенцу внутримышечно. Но срок годности препарата оказался просрочен более чем на 3 месяца. Лекарство ребенку не помогло, ему стало хуже, и его пришлось везти в инфекционную клиническую больницу Уфы, где он и умер 15 сентября. Причиной смерти явилась острая респираторная вирусная инфекция.

- Согласно действующему федеральному и республиканскому законодательству запрещено использование лекарственных препаратов с истекшим сроком годности в медицинских целях, - сообщили в следкоме. -Уголовное дело было направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Прокурор района уголовное дело возвратил для производства дополнительного расследования. В связи с несогласием с доводами районного прокурора, следствием на его постановление подана жалоба прокурору республики.