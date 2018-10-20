Неделя в Башкирии: Хабиров, отставки, транспорт в Уфе и обыски в прокуратуре

Медиакорсеть напоминает о том, что вы могли не заметить, но должны знать.

Поручение нового главы региона о наведении порядка в транспорте стали выполнять на разном уровне. Во вторник, 16 октября, врио главы администрации Уфы Салават Хусаинов поставил задачу проанализировать ситуацию с нелегальными перевозчиками к концу недели. В правительстве разработали «дорожную карту» по изменению системы общественного транспорта, а в парламенте провели заседание рабочей группы по изучению ситуации на законодательном уровне.

Медиакорсеть провела мини-эксперимент на остановке «Зеленая Роща» и увидела экскурсионные автобусы, которые предлагают экскурсии без гида и познавательных целей.

16 октября стало известно о том, что в Зианчуринском районе Башкирии после 16 лет сменился глава администрации. В этот же день Медиакорсеть рассказала о всех претендентах на пост главы администрации Уфы. Должность стала вакантной после ухода Ирека Ялалова в Совет Федерации.

В среду, 17 октября, мы рассказали о телеинтервью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова телеканалу «Вся Уфа». Тем самым был прекращен 8-летний запрет государственным и муниципальным СМИ на общение с ним. Второе телеинтервью Муртаза Рахимов дал телеканалу «Россия Башкортостан», оно вышло в эфир в пятницу, 19 октября.

В четверг, 18 октября, стало известно, что в здании прокуратуры Башкирии проходят обыски.

В пятницу, 19 октября, Медиакорсети стало известно о том, что в адрес главы Башкирии поступило обращение о нарушениях при создании нового полигона ТКО в Благовещенске. И мы прогнозируем, что поток обращений к новому главе региона будет расти, потому что граждане рассчитывают на справедливость. Так житель Благовещенска провел одиночный пикет, а потом записал видео, в котором объяснил, почему главу этого города необходимо отправить в отставку.

Между тем, в правительстве региона, похоже, грядут серьезные изменения. В СМИ сообщили о том, что все вице-премьеры написали заявления о добровольной отставке.