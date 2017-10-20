Вакил Буранбаев: В Балтачевском районе Башкирии карантина нет
Участникам брифинга можно задать вопросы. Один из них поступил из Балтачевского района.
- У нас частникам запрещают пасти скот, говорят, карантин из-за ящура. При этом фермерам разрешают пасти, а частникам - нет, - озвучил вопрос модератор брифинга Павел Самойлин.
Руководитель Управления ветеринарии РБ Вакил Буранбаев разъяснил, кто имеет право объявлять карантин.
- Карантин объявляется только Указом главы республики, - сказал он.- Такие же слухи были и в Стерлитамакском и Альшеевским районах, теперь вот - в Балтачевском. Никаких подтвержденных фактов заражения там нет, и никто не имеет право запрещать выпас скота.
Его немного поправил вице-премьер Ирек Мухаметдинов.
- Конечно, карантин в Балтачевском районе никто не объявлял, - начал он. - Но мы получили предписание от Россельхознадзора о том, что выпас скота должен быть контролируемым. Там, скорее всего, речь идет об этом. Животные не должны гулять бесконтрольно, где попало. И вероятнее всего, у фермеров там налажен контроль, а у частников они пасутся бесконтрольно.