Вакил Буранбаев: В Балтачевском районе Башкирии карантина нет

На официальном канале правительства Башкирии в Youtube проходит брифинг на тему "Ящур в Башкортостане: слухи и факты".

Участникам брифинга можно задать вопросы. Один из них поступил из Балтачевского района.

- У нас частникам запрещают пасти скот, говорят, карантин из-за ящура. При этом фермерам разрешают пасти, а частникам - нет, - озвучил вопрос модератор брифинга Павел Самойлин.

Руководитель Управления ветеринарии РБ Вакил Буранбаев разъяснил, кто имеет право объявлять карантин.

- Карантин объявляется только Указом главы республики, - сказал он.- Такие же слухи были и в Стерлитамакском и Альшеевским районах, теперь вот - в Балтачевском. Никаких подтвержденных фактов заражения там нет, и никто не имеет право запрещать выпас скота.

Его немного поправил вице-премьер Ирек Мухаметдинов.