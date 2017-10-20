В Башкирии в эти выходные ожидается снег

Ночью температура воздуха упадет до – 11.

На этих выходных в Башкирии ожидается мокрый снег, следует из данных Башгидромета.

В субботу, 21 октября, температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях до -11°, днем -2,+3°. Местами небольшой мокрый снег, установление временного снежного покрова, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.