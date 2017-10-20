В Башкирии родителей обучат домашней реабилитации детей, страдающих ДЦП
Сегодня благотворительный фонд «Изгелек» презентовал свой проект, созданный на президентский грант. Полученная сумма пойдет на реализацию проекта «Навыки домашней реабилитации по методу Войта-терапии для 120 детей с ограниченными возможностями здоровья до 15 лет».
В рамках проекта родителей детей, больных детским церебральным параличом, обучат реабилитации в домашних условиях по методу Войта-терапии на основе индивидуальных консультаций и рекомендаций от специалистов. Более того, в течение всего проекта планируется психологически поддерживать родителей и семьи, где воспитываются особенные дети.
- Всего по нашему проекту пятидневный курс лечения по методу Войта-терапии пройдут 120 детей со всей республики. На шестой день специалисты будут проводить обучающие занятия с родителями. Специалисты научат выполнять упражнения в домашних условиях, - рассказала о проекте ведущий координатор программы Альфия Гимадеева.
Известно, что реализовать проект помогут три отобранные клиники, где и будет проходить обучение родителей 120-ти детей. Каждый месяц будут отобраны по 10 детей. Желающие принять участие в проекте семьи должны собрать документы и пожать заявку на участие.
Отметим, что основной принцип Войта-терапии – рефлекторная локомоция (автоматическое, стандартное, циклическое, возвратно-поступательное движение), нацеленная на взаимодействие с центральной нервной системой для вызова определенных реакций. При помощи упражнений Войта-терапии удается добиться раздражения рецепторов, за счет чего начинают сокращаться нужные мышцы и появляются необходимые рефлексы.
Благотворительный фонд «Изгелек» работает с 2012 года. За это время им удалось помочь более 6 тысячам детей и взрослых на сумму более 200 миллионов рублей.