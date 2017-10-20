На Курском направлении Московской железной дороги возникли неполадки

Вечером 19 октября на Курском направлении Московской железной дороги произошел сбой.

Как сообщает издание Dni.ru, о неполадках на МЖД сотрудники пресс-службы сообщили на странице перевозчика в социальной сети Twitter. В сообщении говорится, что электричка №6388/6387, следующая по маршруту Щербинка-Новоиерусалимская, задерживается на 46 минут.