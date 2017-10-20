Экс-главу Балтачевского района Башкирии осудили за махинации с землей

По иску прокурора Балтачевского района суд обязал чиновника и его семью вернуть муниципалитету незаконно полученную землю.

Напомним, в 2015 году Марсель Закиров вместе со своими подельником, управляющим делами администрации незаконно изъял из пользования местного библиотечного объединения 33 сотки земли в центре селе Старобалтачево. Впоследствии чиновники обеспечили ее льготное предоставление своим семьям. Однако на участке планировалось строительство центральной районной библиотеки. Стоимость земли оценивалась примерно в 600 тысяч рублей.

Учитывая, что, в отличие от сообщника, управляющий делами успел оформить участок в собственность семьи, прокуратура потребовала истребовать его из незаконного владения.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.