Житель Башкирии написал жалобу в ЦИК, где попросил комиссию самоликвидироваться

Сегодня член ЦИКа Башкирии Илона Макаренка на брифинге огласила предварительные итоги голосования, однако там женщина зачитала еще и жалобы, которые поступили в комиссию за время трехдневного голосования.
Так, предположительно мужчина подал жалобу в ЦИК, где попросил сам ЦИК и другие территориальные избирательные комиссии самоликвидироваться.
— Ась хочу, чтобы вы все, ЦИК и другие территориальные избирательные комиссии сложили все свои полномочия и самоликвидировались. Ась еще раз повторяю всем должностным лицам, что есмь живорожденный, рода святоросов, не являю себя избирателем, физическим лицом, налогоплательщиком, — прочитала Макаренко.
Как было отмечено, жалоба поступила сегодня, однако в избирательной комиссии, по словам Илоны Макаренко, так и не поняли, чего от них хотят.
Известно, что всего было получено несколько десятков жалоб в верховный суд, международному прокурору и даже патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Подпись одной из таких жалоб гласила следующее:
— Написано не самостоятельно при частичном понимании пояснений, с которыми полностью согласен.
Так, Макаренко отметила, что на все жалобы ЦИК обязан будет ответить, однако, по предварительным данным, нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования пока не установлены.