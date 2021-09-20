В России могут ввести уголовную ответственность за строительный фальсификат

В России могут ввести уголовную ответственность за строительный фальсификат
В России могут ввести уголовную ответственность за строительный фальсификат
Вчера, 15:00ОбществоФото: pixabay.com
Общественный совет при Минстрое направил в ведомство предложение о введении уголовного и административного наказания за производство и реализацию строительного фальсификата.

Как заявил глава комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев, использование в строительстве поддельной продукции может иметь непредсказуемые и угрожающие последствия, передает iz.ru.

В связи с этим комиссия предложила прописать понятие фальсификата стройматериалов в законе.

Отмечается, что доля продукции низкого качества в электротехнической отрасли превышает 50%, в сегменте сухих строительных смесей — 30–40%, герметиков — 35–40%. В целом доля фальсификата на строительном рынке РФ на данный момент составляет около 25%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы