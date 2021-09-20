В Башкирии предложили снять противопожарный режим

По данным МЧС за 2021 год в Башкирии было зарегистрировано 452 очага лесных пожаров, что на 316 очагов больше в сравнении с прошлым годом. Также отмечается, что на 9615,615 га увеличилась и общая площадь возгорания, на данный момент она составляет 14253,445 га.