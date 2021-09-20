Названы города с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

По сведениям Росгидромета в период с 2017 по 2020 год, уровень загрязнения воздуха в атмосфере стал ниже в семи городах России, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природы.

К таким городам относят Красноярск, Братск, Липецк, Магнитогорск, Челябинск, Новокузнецк и Медногорск, сообщает RT. Помимо этого по данным 2018, 2019 и 2020 года в списке городов с высокими значениями «выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников» до сих пор находятся Череповец, Норильск, Челябинск, городской округ Рефтинский и Новокузнецкий. В Минприроды объяснили, что в Норильске в конце 2024 года ожидается понижение валовых выбросов на 69% по сравнению с 2017 годом благодаря «Серной программе», включающая комплекс мероприятий по совершенствованию Медного и Надеждинского металлургических заводов. Проект «Чистый воздух» направлен прежде всего на улучшение экологии в 12 крупных промышленных городах, среди которых Братск, Липецк, Красноярск, Нижний Тагил, Челябинск, Череповец, Новокузнецк, Чита, Медногорск, Магнитогорск, Норильск, Омск. Проект предусматривает снизить на 20% общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных городах.

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