На приведение в порядок детских лагерей Башкирии Минобр попросил 169 миллионов рублей

На приведение в порядок детских лагерей Башкирии Минобр попросил 169 миллионов рублей
На приведение в порядок детских лагерей Башкирии Минобр попросил 169 миллионов рублей
Вчера, 14:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Об этом на оперативке в правительстве Башкирии сообщил министр образования Айбулат Хажин.

В летний период в субъекте функционировали 1462 организации отдыха, все они вошли в реестр оздоровительных организаций. На сегодня охват детей всеми формами 396 тысяч детей, это около 80% от общего количества ребятишек. Практически мы смогли выйти на цифры доковидного периода.

Айбулат Хажин заявил о том, что в этом году все оздоровительные организации начали работать в соответствии с требованиями двух новых СанПиНов. По организации отдыха и ковидный СанПин. Многими муниципалитетами была произведена работа по устранению нарушений, выявленных центром гигиены и эпидемиологии республики.

По состоянию на 1 сентября 2021 года общие консолидированные затраты на отдых и оздоровление детей составили 1 482 000 000 рублей. В этом году у нас в регионе было предусмотрено два вида компенсаций стоимости путевок, это и кэшбэк, который был запущен по инициативе президента страны, и та родительская компенсация, которая практикуется уже несколько лет.Айбулат Хажин

Экономия бюджета республики за счет этих программ составила 338 миллионов рублей. В связи с этим министерство образования просит разрешить направить половину этой суммы, а именно 169 миллионов рублей, на укрепление материально-технической базы лагерей. По словам Айбулата Хажина такая сумма позволила бы привести в порядок абсолютно все лагеря в соответствии с требованиями СанПинов.

Радий Хабиров выслушав его заявил, что действительно была договоренность о переводе половины сэкономленных средств на данные цели и поручил Андрею Назарову заняться этим вопросом.

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